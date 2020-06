Coronavirus Rimini 5 giugno: due nuovi positivi, nessun decesso

Attualità

| 17:46 - 05 Giugno 2020

I dati del contagio da Coronavirus in Provincia di Rimini (5 giugno).

GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus dal 25 febbraio ad oggi



A Rimini, dopo due giorni di "zero", tornano a registrarsi casi di contagio da Sars-CoV-2: sono due quelli comunicati dalla regione Emilia Romagna, ma si tratta di asintomatici - un uomo e una donna - scoperti a seguito di test sierologico. In totale, da inizio epidemia, sono stati 2158. Non ci sono nuovi decessi. Nelle ultime 24 ore si sono registrate 14 guarigioni. Sono ben nove i comuni Covid-19 free, compreso Casteldelci che non ha fatto registrare casi: Mondaino, Misano Adriatico e Novafeltria sono i prossimi vicini al traguardo (c'è un solo caso in ognuno di questi comuni). Gli attuali positivi sono 86.



RIMINI 794 casi, 97 decessi, 668 guariti, 29 attuali positivi

CATTOLICA 272 casi, 37 decessi, 221 guariti, 14 attuali positivi

RICCIONE 260 casi, 37 decessi, 215 guariti, 8 attuali positivi

MISANO 129 casi, 16 decessi, 112 guariti, 1 attuale positivo

SAN GIOVANNI IN M. 140 casi, 14 decessi, 124 guariti, 2 attuali positivi

SANTARCANGELO 76 casi, 3 decessi, 64 guariti, 9 attuali positivi

SAN CLEMENTE 41 casi, 5 decessi, 33 guariti, 3 attuali positivi

MONTESCUDO MONTE COLOMBO 41 casi, 2 decessi, 37 guariti, 2 attuali positivi

MORCIANO 45 casi, 4 decessi, 38 guariti, 3 attuali positivi

CORIANO 79 casi, 7 decessi, 70 guariti, 2 attuali positivi

NOVAFELTRIA 33 casi, 4 decessi, 28 guariti, 1 attuale positivo

BELLARIA IGEA MARINA 48 casi, 6 decessi, 39 guariti, 3 attuali positivi

SALUDECIO 23 casi, 4 decessi, 16 guariti, 3 attuali positivi

VERUCCHIO 22 casi, 2 decessi, 18 guariti, 2 attuali positivi

PENNABILLI 11 casi, 1 decesso, 7 guariti, 3 attuali positivi

MONDAINO 11 casi, 1 decesso, 9 guariti, 1 attuale positivo



Comuni Covid-19 Free



San Leo (9 casi, 9 guarigioni)

Montefiore Conca (9 casi, 9 guarigioni)

Gemmano (4 casi, 4 guarigioni)

Montegrifoldo (6 casi, 1 decesso, 5 guarigioni)

Talamello (4 casi, 4 guarigioni)

Poggio Torriana (7 casi, 1 decesso, 6 guarigioni)

Maiolo (3 casi, 3 guarigioni)

Sant'Agata Feltria (1 caso, 1 guarigioni)



Casteldelci non ha registrato casi da inizio epidemia.