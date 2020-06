Riccione: 800.000 automobili in transito nel weekend del 2 giugno

Attualità

Riccione

| 15:17 - 05 Giugno 2020

Targa System (foto dal web).

Sono stati 800 mila i passaggi di automobili e mezzi con targa, nel territorio di Riccione, nel lungo weekend del 2 giugno. Il dato emerge dal sistema di rilevamento della polizia locale di Riccione "targa-system" presenti ai varchi di accesso al territorio in diversi punti che coprono un raggio che comprende tutto il comune di Riccione.



I passaggi pre Covid- 19 nel territorio di Riccione erano in media circa 800mila a settimana, con delle punte maggiorate nel fine settimana. Cioè ogni settimana entravano nel territorio di Riccione, prima delle chiusure dovute all'emergenza sanitaria, circa 800mila vetture.



Nel periodo Covid si è scesi a 80mila a settimana. Nel periodo delle prime parziali aperture, dal 4 maggio fino al 18, da 80mila a 160mila per poi risalire a circa 480mila dopo il 20 maggio. In questo ponte lungo del 2 giugno si sono superati nuovamente gli 800mila passaggi.