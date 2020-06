Coronavirus San Marino 5 giugno: 2 nuovi casi su 73 tamponi analizzati

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:50 - 05 Giugno 2020

Il bollettino dei contagi nella Repubblica di San Marino (5 giugno).

GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus a San Marino dal 27 febbraio



Nella Repubblica di San Marino, nelle ultime 24 ore, sono stati analizzati 73 tamponi e sono stati riscontrati due nuovi casi di positività alla Sars-CoV-2. Venti le guarigioni attestate da doppio tampone negativo. I decessi rimangono 42 (tasso di mortalità, sui casi di positività riscontrati da inizio epidemia, del 6,2%). Gli attuali positivi sono 210, per un totale, da inizio epidemia, pari a 680 casi. In ospedale ci sono un paziente in isolamento (0,5% del totale degli attuali positivi) e uno in terapia intensiva (0,5% del totale). Il 99% degli attuali positivi è invece in isolamento domiciliare, in totale 208 persone. Rimangono sedici i casi individuati a seguito dei test sierologici effettuati sui lavoratori delle aziende sammarinesi.