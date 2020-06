Riccione: ecco i quattro progetti che saranno finanziati dalla Regione

Attualità

Riccione

| 14:16 - 05 Giugno 2020

Il sindaco di Riccione Renata Tosi.

Quattro progetti finanziati dalla Regione Emilia Romagna, in differenti settori: mobilità lenta ed alternativa nel settore turistico, cultura, ambiente e scuola. L'annuncio dall'amministrazione comunale di Riccione, che per quanto riguarda il primo punto, utilizzerà 2 milioni e 200.000 euro di fondi per il prolungamento della passeggiata Goethe, con annessa pista ciclabile. In ambito scuola, saranno investiti 990.000 euro per la palestra della scuola secondaria di primo grado in via Ionio. Nell'ambito cultura, già approvato in linea tecnica il progetto per il nuovo Teatro Tondelli per 800 mila euro, nel settore ambientale il progetto per la riqualificazione del parco del Marano per il drenaggio delle acque di falda a salvaguardia della balneazione (circa 800 mila euro). Il sindaco Renata Tosi si auspica che «il presidente Bonaccini prosegua sulla linea lanciata durante l'incontro di maggio a Rimini, cioè di mettere a disposizione dei Comuni i massicci investimenti pubblici annunciati a partire dalle aree più colpite dal coronavirus».