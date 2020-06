Coronavirus: "lockdown un errore, non si può chiudere un paese se non c'è bisogno"

Attualità

13:35 - 05 Giugno 2020

L'ex commissario ad acta alla sanità Sergio Venturi è tornato a parlare dell'emergenza Covid-19 in un intervento in videoconferenza, durante una lunga diretta organizzata dai Giovani Democratici della Regione Emilia Romagna. «Se dovessi rifare un lockdown domani, non lo rifarei come l'abbiamo fatto. Non si può chiudere un intero paese quando non ce n'è alcun bisogno», ha detto Venturi. La strategia da adottare in futuro, secondo Venturi, sarà quella di "serrate" localizzate per isolare i focolai. Come avvenuto peraltro in Provincia di Rimini, provvedimento che ha preceduto quello nazionale disposto dal governo e che ha evitato una situazione emergenziale pari a quella della Lombardia. «L'Emilia Romagna poteva diventare una seconda Lombardia», ha spiegato Venturi.