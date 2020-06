Rimini: il lockdown non incide sull'attività dei pusher. Più casi di spaccio in un anno

Attualità

Rimini

| 13:28 - 05 Giugno 2020

Le celebrazioni dell'anniversario dell'Arma al Comando Provinciale di Rimini.

L’Arma dei Carabinieri ha festeggiato il 206esimo anniversario della sua fondazione. Oggi (venerdì 5 giugno), nella Caserma del Comando Provinciale in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, il Colonnello Giuseppe Sportelli e il Vicario del Prefetto della Provincia di Rimini, Maria Antonietta Gregorio, hanno deposto una corona d'alloro in memoria di tutti i caduti dell'Arma.



La ricorrenza è stata anche occasione per tracciare un bilancio dell'attività dell'Arma. Durante il periodo di "serrata" a causa dell'emergenza sanitaria, oltre 140 Carabinieri sono stati impiegati ogni giorno, controllando oltre 10.000 persone, mentre i sanzionati sono stati circa la metà. Complice anche la "serrata", i reati sono calati, confrontando il periodo 5 giugno-31 maggio 2019-2020 con l'analogo nel 2018-2019: 202 rapine contro 268, 92026 furti contro 11.861. Nelle abitazioni i furti sono stati 1043 contro 1379 (calo del 24,37%), mentre è in controtendenza il dato delle rapine: in abitazione sono state 19, contro le 16 del periodo precedente (aumento del 18,75%). Aumentano anche i casi di spaccio di stupefacenti, che hanno portato a 165 arresti e 125 denunce, nonché al sequestro di 38 kg di droga: 276 contro 266 casi (+3,76%), mentre le violenze sessuali calano del 12,77% (41 contro 47). Al 31 maggio 2020 le persone arrestate dall’Arma sono 479, mentre quelle denunciate in stato di libertà sono 3.240.