Bellaria Igea Marina, l'ordinanza balneare: 12 mq per ombrellone e in spiaggia fino all'una

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:12 - 05 Giugno 2020

Scorcio di Bellaria Igea Marina (foto Alessia Bocchini).

Arriva l'ordinanza balneare del Comune di Bellaria Igea Marina, in pubblicazione oggi (venerdì 5 giugno). Il sindaco Giorgetti ha scelto di confermare, in termini di distanza tra ombrelloni, quanto disposto dai protocolli regionali: 12 mq la superficie minima intorno agli ombrelloni, con una distanza richiesta di 1,5 metri fra i lettini. Per consentire al meglio il servizio di cibo e bevande ai bagnanti, è stato fissato come limite temporale all'uso delle attrezzature le 20.30; gli arenili saranno accessibili fino all'una di notte. L'amministrazione comunale annuncia comunque anche misure apposite per il corretto conferimento della plastica e misure apposite per un uso corretto della stessa.