Scuola: anche a Riccione salutano la fine dell'anno nei parchi

Attualità

Riccione

| 12:09 - 05 Giugno 2020

Bambini e studenti salutano la fine dell'anno scolastico.

Anche a Riccione, i bambini che finiscono un ciclo scolastico potranno incontrare i compagni e gli insegnanti per salutarsi. Il sindaco Renata Tosi, l'assessore ai Servizi Educativi, Alessandra Battarra e il comandante della polizia locale, Achille Zechini, hanno infatti incontrato i dirigenti scolastici delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, e deciso di mettere a disposizione luoghi pubblici, come i parchi per organizzare un momento conclusivo e di festeggiamento per gli studenti di quinta elementare e terza media, e per i bimbi che dall'asilo passeranno alla prima elementare, alla presenza della Polizia locale. La decisione e' stata accolta con favore dai dirigenti scolastici.

L'idea di concedere agli studenti un momento di condivisione per accompagnare la fine di un ciclo di studi, "ci pare estremamente importante- spiega Battarra- La chiusura prolungata delle scuole ha privato bambini e studenti di troppe occasioni, non solo di studio e di crescita personale, ma anche di scambio umano con insegnanti e amici di classe". Anche pedagogicamente, aggiunge, "non si puo' perdere il rito della chiusura di un anno scolastico, perche' serve soprattutto ai bambini piu' piccoli a capire meglio il momento di passaggio che li portera' dall'asilo alle elementari". Dedicare loro una giornata di festa "pensiamo sia la maniera migliore per lasciare un ricordo positivo del passaggio da un ciclo all'altro di studi". Non manca una nota di critica al ministero della Pubblica istruzione "che ha trascurato le scuole e i bambini delegando l'ente locale, e solo l'ente locale, a dare una risposta alle famiglie, ai bambini e agli studenti, lasciati in sospeso dopo un anno scolastico decisamente complicato e anomalo. E allora vogliamo almeno dire a questi ragazzi dal vivo e non in maniera virtuale che la scuola e' finita".