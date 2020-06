Viaggiava per le vie di Riccione con oltre 1 chili di droga sotto sedile dell'auto, arrestato

Cronaca

09:44 - 05 Giugno 2020

La droga e il contante sequestrati.

A spasso con 1,3 kg di marijuana a Riccione. Un 56enne originario della provincia di Cosenza è stato arrestato giovedì pomeriggio dai Carabinieri di Rimini.L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato mentre a bordo della sua auto si aggirava per le vie della perla verde. I militari hanno subito percepito un forte odore di marijuana provenire dall'abitacolo. La perquisizione personale e del mezzo ha permesso di rinvenire un grosso sacco nascosto sotto al sedile con all'interno lo stupefacente etichettato con un post it dove c'era scritto AK47, uno dei principi attivi della sostanza evidentemente trattato. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire anche 1500 euro in contanti in banconote da 50 euro, probabile provento dell'attività di spaccio. Arrestato verrà processato per direttissima.