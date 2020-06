Mascherine e guanti gettati a terra: multe fino a 3mila euro

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 09:24 - 05 Giugno 2020

Mascherine e guanti gettati in terra.

Abbandonare rifiuti in strada è sempre un gesto spregevole. Un’azione che danneggia l’ambiente e che oggi, a causa dell’emergenza coronavirus, potrebbe provocare un serio e immediato danno alla salute dei cittadini. Nell’ultimo periodo, infatti, tra gli oggetti che le persone gettano dove capita figurano guanti e mascherine, i dispositivi di protezione individuale divenuti quasi obbligatori per arginare l’epidemia. Questo atto di inciviltà, però, potrebbe costare caro a quanti lo compiono. Si rischiano fino a 3mila euro di multa a San Giovanni in Marignano. L’ordinanza è stata firmata due giorni fa. Il sindaco Daniele Morelli, ha previsto pesanti multe, nei confronti di chi trasgredirà sul territorio comunale al divieto di abbandonare mascherine e guanti monouso in aree pubbliche. "Ci raccomandiamo - è l’invito del primo cittadino - con tutti i cittadini la massima attenzione per evitare di incorrere in sanzioni".