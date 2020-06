Coppa Italia: semifinali 12-13 giugno, arbitri solo se negativi

Sport

Fischio d'inizio il 12 giugno con la prima semifinale di Coppa Italia, con l'ok del governo. Lo ha annunciato il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora. E mentre si lavora per mettere a punto la migliore formula per ricominciare in sicurezza il campionato, la Figc vara un piano straordinario con un Fondo Salva Calcio per un ammontare complessivo di 21 milioni e 700 mila euro in favore delle categorie inferiori alla Serie A. Nell'incontro svolto ieri dal Comitato di Presidenza, guidato dal presidente federale Gravina, giungono notizie negative per il Rimini, quasi certamente non verrà data la possibilità di giocare per la salvezza ma finirà per retrocedere per decisione presa a tavolino.