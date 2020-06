Kart: Nicola Bartolini scende nuovamente in pista

Sport

05 Giugno 2020

Nicola Bartolini in pista.

Domenica 31 maggio, il romagnolo Nicola Bartolini classe 2000, è sceso nuovamente in pista dopo il periodo di stop a causa dell’emergenza sanitaria. Ottimi i test effettuati insieme al suo nuovo team Oberon all’Happy valley di Pinarella.



“Sono davvero felice di essere salito nuovamente sul kart. I test sono andati molto molto bene nonostante fossero tre mesi che non guidavo. Il primo turno è servito per riprendere confidenza con il mezzo, il secondo invece l’ho utilizzato per provare i due telai. I riscontri sia cronometrici che passo gara e gomme sono stati ottimi e di questo sono molto soddisfatto. Non abbiamo ancora date certe di quando riprenderà il campionato ma siamo ottimisti”.