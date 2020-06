Scuola: al vaglio l'installazione di divisori fra i banchi

Attualità

Emilia Romagna

| 08:44 - 05 Giugno 2020

La Regione vuole assolutamente che i ragazzi tornino in classe.

Ieri sera incontro tra premier Conte, ministro Azzolina e rappresentanti degli enti locali, fra cui il presidente Bonaccini. Una seduta fiume, cioè senza interruzioni, alla Camera sul decreto scuola. In favore la maggioranza, e contraria l'opposizione. La misura per evitare che il decreto decada, visto che scade domenica e l'opposizione sta facendo ostruzionismo per evitare il voto finale. Il governo ha già incassato la fiducia. E la ministro Azzolina annuncia risorse per oltre 4 miliardi di euro. Oltre all'uso della mascherina, ha detto Azzolina, sono al vaglio l'installazione di divisori fra i banchi per consentire la ripresa delle lezioni a settembre. L'assessore regionale Paola Salomoni ribadisce "la Regione vuole assolutamente che i ragazzi tornino in classe".