Calcio Promozione: Vis Misano, dopo tre anni Bucci lascia la panchina

Sport

Misano Adriatico

| 15:32 - 04 Giugno 2020

Marco Bucci, ex allenatore Vis Misano.

Dopo tre campionati ricchi di soddisfazioni le strade di mister Marco Bucci e del Vis Misano si separano. L'allenatore ha infatti offerte da squadre di categoria superiore, come spiega il presidente Albo Belpassi: "La filosofia del Misano è sempre stata quella di non fermare le ambizioni di nessuno e saremmo ben lieti se il mister avrà questa possibilità, in ogni caso Misano sarà sempre casa sua; rimane il rammarico di non aver potuto concludere sul campo il comune progetto sportivo. A nome della Società ringrazio mister Bucci per l'ottimo lavoro fatto in questi anni sulla panchina del Misano ottenendo eccellenti risultati sul campo senza dimenticare il lancio dei giovani del vivaio".