Dal 5 giugno lavori e asfaltature sulle strade di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:05 - 04 Giugno 2020

Foto di repertorio.

Prenderanno il via nei prossimi giorni a Santarcangelo una serie di interventi di manutenzione delle strade comunali. Da domani (venerdì 5 giugno), fino al 12 giugno sono previsti i lavori di ristrutturazione di parti delle vie Casale, San Vito e Felloniche e la riqualificazione dell’area mercatale di San Vito.



Più nel dettaglio, il tratto di via Casale San Vito che necessita di un consistente intervento di ristrutturazione è quello compreso tra via Talamello e via Regini, mentre in via Felloniche, in prossimità del lago, verranno eseguiti lavori di manutenzione per sistemare un avvallamento del piano viario. Infine, nella frazione di San Vito, l’area mercatale collocata lungo la via Vecchia Emilia a ridosso della scarpata del fiume Uso, sarà oggetto di intervento di riqualificazione. Lo spazio utilizzato anche come parcheggio per le auto vedrà la riorganizzazione della sosta con l’individuazione di appositi stalli, mentre un percorso pedonale a raso, a partire dal marciapiede esistente, costeggerà la staccionata parte della quale sarà sostituita con una nuova in materiale di plastica riciclata.



Dal 10 al 30 giugno si svolgeranno anche i lavori di Hera, che effettuerà la riasfaltatura di oltre 16mila metri quadrati di strade comunali a seguito di alcuni interventi di riparazione e posa di nuove condutture dell’acquedotto e della rete fognaria. In dettaglio, l’intervento prevede la riasfaltatura completa delle vie Aserbi, Gualdo, Zaghini Terra Rossa, Torino e dei Gigli. In altre vie Hera eseguirà invece interventi puntuali su porzioni stradali interessate dalla posa di nuove condotte: 290 metri di via Vecchia Emilia (dall’incrocio con via Massa in direzione San Mauro), 225 metri in via Covignano (a partire dall’incrocio con la SP13 Bis), 165 metri in via Case Nuove (dall’incrocio con la SP 13), 290 metri di via Chiesa Sant’Ermete (da via Cavallara a via Cupa Sant’Ermete) e 80 metri all’incrocio tra le vie Balducci e Rastellino. Infine, Hera interverrà con l’asfaltatura di 360 metri di via Savina (in prossimità dell’accesso alla cava e del nuovo ponticello) e in via Capri, tra le vie Amalfi e Celletta dell’Olio, a completamento delle recenti asfaltature del restante tratto di strada.



Per consentire lo svolgimento dei lavori sono previste limitazioni al traffico e alla sosta: tutti i dettagli nelle ordinanze pubblicate sul sito www.comune.santarcangelo.rn.it.