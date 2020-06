Coronavirus Rimini: zero casi, a 100 giorni dallo scoppio emergenza Per la prima volta zero casi in totale in tutta la Romagna

Zero nuovi casi di positività al nuovo Coronavirus nel riminese, secondo i dati aggiornati alle 12 di oggi (mercoledì 4 giugno): l'annuncio è stato dato informalmente dal Direttore Sanitario dell'Ausl Romagna, Stefano Busetti, durante l'inaugurazione, all'ospedale Infermi, del primo dei sei Hub nazionali per la terapia intensiva Peraltro oggi è il 100esimo giorno dallo scoppio dell'emergenza sanitaria nel nostro territorio. Zero casi in tutta la Romagna.