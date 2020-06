Riccione: al via lavori per la ciclabile di viale Veneto

Attualità

Riccione

| 12:47 - 04 Giugno 2020

Il cantiere.

Questa mattina (giovedì 4 giugno) sono partiti i lavori della nuova pista ciclabile in viale Veneto, a Riccione, per un costo di 130.920 euro. E' un tratto lungo 650 metri che parte da viale Veneto, all'altezza dell'incrocio con viale Bergamo, passa dal parco di viale Crema, fino a viale San Lorenzo, collegandosi nella pista esistente che si collega poi al sottopassaggio dell'ex Statale 16. I lavori proseguiranno per un altro tratto, fino a 1400 metri, che prolungherà la ciclabile da viale Sondrio a viale Coriano. Alla fine dell'intervento una grande ciclabile di 2 km e 750 metri metterà in collegamento la zona a monte della Statale e dell'A-14, con la zona dei centri sportivi.