Riccione: parcheggio gratis su Viale Ceccarini e Viale dei Mille

Attualità

Riccione

| 12:28 - 04 Giugno 2020

Foto di repertorio.

La giunta Comunale di Riccione ha votato una delibera disponendo il parcheggio gratuito, fino a fine giugno, su Viale dei Mille, lungo Viale Ceccarini, nel tratto di strada compreso da Viale dei Mille e Viale Vittorio Emanuele II, e al "Parcheggio Verità": una decisione, spiega l'amministrazione comunale, per incentivare la ripresa turistica. Il provvedimento prevede anche una tariffa agevolata per chi sottoscriverà un abbonamento, con uno sconto che arriva fino al 50%. Inoltre, per l'anno 2020, sono stati previsti sconti sotto forma di posteggi aggiuntivi a tutti coloro che hanno stipulato con il Comune di Riccione contratti per la locazione di posti auto. In particolare gli albergatori potranno godere di tariffe scontate fino al 50% per garantire il posto auto ai turisti in arrivo.