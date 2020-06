Casinò live: la nuova frontiera del gambling online

Attualità

| 11:53 - 04 Giugno 2020

Ogni settore industriale di questo mondo, per mantenere viva l'attenzione delle persone, necessita periodicamente di novità. Da questa regola non è esente nemmeno il gioco d'azzardo online, mercato che da sempre gode di una grande popolarità da parte dei consumatori, ma che deve comunque guardare in maniera propositiva verso il futuro. Le aziende pioniere del gambling online stanno puntando da qualche tempo ad inserirsi in un mercato, quello dello streaming, potenzialmente molto proficuo. I primi risultati sono già arrivati, anche se al momento parliamo di un mercato ancora inesplorato che rappresenta una nuova frontiera, e di cui si devono comprendere ancora pienamente le potenzialità.



Gioco d'azzardo online e streaming: un connubio vincente?



Ogni azienda deve porsi degli obiettivi. L'industria del gioco online ha chiaramente i suoi da perseguire. Il gioco d'azzardo ha da sempre un grande fascino e una forte presa sulle persone. Anche queste aziende però, hanno la necessità di conquistare nuove quote di mercato. Internet ha portato nelle case della gente un'infinità di servizi, alcuni oramai diventanti di primaria necessità, altri puramente destinati all'intrattenimento. Nella seconda categoria troviamo sicuramente quelli di streaming, dove colossi come Netflix o Youtube, la fanno da padrone.



Le persone passano moltissimo del loro tempo libero guardando l'ultimo video musicale del loro cantante preferito, piuttosto che una puntata della serie televisiva del momento. In realtà, le ore che il navigatore medio impiega per questo tipo di attività nel corso di un anno, sono davvero moltissime. È proprio in questo frangente che da qualche tempo stanno cercando di inserirsi le grandi aziende del gioco d'azzardo online.



Gioco d'azzardo online: l'avvento degli slot streamer



Ovviamente lo scopo dei grandi casinò, non è quello di mettersi in competizione con la programmazione dei grandi mostri dello streaming come Netflix e Youtube. Come spiegato su truffa.net infatti, i live casinò non potranno mai soppiantare lo streaming tradizionale, a meno di rivoluzioni epocali. Un obbiettivo più alla portata però, è quello di riuscire a trasferire almeno una parte del tempo che le persone dedicano ai servizi tradizionali offerti su queste piattaforme, verso la loro programmazione.



Il ragionamento alla base di questa sfida è abbastanza elementare. Siti come Facebook live, Twitch e YouTube Live, svolgono una funzione sociale, e trattengono le persone al loro interno, seppur non fisicamente, anche dopo la fine della loro sessione. Questo accade perché tali piattaforme hanno un potere aggregativo per i loro iscritti. L'obiettivo quindi, è quello di trattenere "mentalmente" i giocatori, anche quando non sono nella loro fase attiva delle scommesse. Da qui la nascita di una nuova tipologia di utente: lo slot streamer.



Streaming dei giochi: fenomeno internazionale



Da prodotto di nicchia a fenomeno internazionale, per gli streamer il passo è stato piuttosto breve. Moltissime software house hanno prodotto giochi da casinò confezionati appositamente per le aziende di gaming di mezzo mondo, offrendo i medesimi titoli nonché lo stesso tipo di game experience ai giocatori italiani, piuttosto che a quelli svedesi o giapponesi. In questo modo, tutti gli utenti incontrano le stesse problematiche, e chiaramente si pongono le medesime domande, senza che si tenga conto della provenienza. Proprio per questo motivo, alcuni Twitch streamers e Youtube streamers, hanno oltrepassato con la loro fama i confini del paese di appartenenza.



Cosa fa uno slot streamer? Semplice: condivide la sua sessione di gioco, quindi gioca live in streaming, tentando di vincere un jackpot piuttosto che qualsiasi altra cifra. Come spiegato precedentemente, ciò che tiene incollati allo schermo i navigatori, è proprio l'appartenenza ad una community, condizione che possiamo ritrovare anche sui social network odierni. Per comprendere meglio la situazione, basta dare una lettura ai vari commenti posti sotto i video degli slot streamer, tutti volti a fare il tifo. Siamo sicuri che il fenomeno sia destinato a crescere ulteriormente.