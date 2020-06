Nuovo corso della Lingua dei Segni in partenza a Rimini in autunno Sono previste tre categorie, le lezioni sono aperte a chi opera con persone non udenti o a chi è interessato

La sezione provinciale di Rimini dell'Ente Nazionale Sordi Onlus informa che sono aperte le iscrizioni al corso Lis (Lingua dei Segni italiana) di 1°, 2° e 3° livello.

Il corso è rivolto a tutti coloro che fossero interessati imparare una nuova lingua tutta visiva; ai genitori con figli sordi; agli operatori che lavorano con sordi in ambito scolastico, sanitario, ecc.

La LIS (Lingua dei Segni Italiana) è una lingua con una propria struttura grammaticale, sintattica, morfologica e lessicale. Si è evoluta naturalmente, come tutte le lingue, con una struttura molto diversa dalle lingue vocali.

Rappresenta un importante strumento di trasmissione culturale.

È una lingua che viaggia su un canale visivo-gestuale, integro nelle persone sorde, e ciò consente loro pari opportunità di accesso alla comunicazione con persone udenti.

Il Corso è riconosciuto a livello nazionale.

La scadenza delle iscrizioni è il 31 luglio. I corsi partiranno a settembre/ottobre 2020.

Per informazioni: rimini@ens.it