Attualità

Rimini

| 09:03 - 04 Giugno 2020

Plastica nei fossi.

Immondizia, soprattutto plastica, nei fossi che costeggiano le strade a grande percorrenza a Rimini. La segnalazione arriva da un nostro lettore che ha inviato delle immagini relative al fossato della Via Emilia ingresso sottopasso. "In tutti i fossati di Rimini ci sono quintali di plastica" scrive il nostro lettore "che triturata dalle macchine tagliaerba finirà in mare. Poi ci preoccupiamo se la natura si ribella.."







Per le vostre segnalazioni Whatsapp: 347 8809485