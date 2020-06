Marconi dà le dimissioni da presidente della Savignanese calcio

Sport

Savignano sul rubicone

| 08:57 - 04 Giugno 2020

Nel riquadro il presidente Marco Marconi.

Marco Marconi presidente della Savignanese calcio ha rassegnato le proprie dimissioni. Dimissionario come da statuto anche tutto il consiglio direttivo che termina il suo mandato il 30 giugno. "Le motivazioni sono esclusivamente di natura personale - spiega Marconi - e questi due anni di serie D hanno accentuato la pesantezza che avvertivo in questo ambiente. Le ultime due stagioni sono state sfibranti dal punto di vista dell’impegno: non riuscivo più a sostenere il peso, soprattutto economico, della società, sulle mie spalle. La retrocessione e le problematiche del Covid 19 non c’entrano nulla, avevo comunicato già la mia intenzione al direttivo nel dicembre scorso". Dal 1 luglio verra' nominato un nuovo consiglio direttivo con le nuove cariche sociali e tecniche.