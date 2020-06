Anche Rimini si lascia alle spalle l'emergenza Coronavirus: sette i Comuni Covid free

Attualità

Rimini

| 17:40 - 03 Giugno 2020

GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus dal 25 febbraio ad oggi



Nessun nuovo positivo né nessun nuovo decesso nelle ultime 24 ore: anche la provincia di Rimini può continuare a tirare il suo lungo sospiro di sollievo da quando l'emergenza Coronavirus ha subito un netto rallentamento, numeri alla mano.



Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia resta fermo a 2149 (elaborazione dati Altarimini.it), i guariti superato i 1850, i deceduti sono fermi a 236. Gli attuali positivi sono ormai meno di 50. Questo spiega anche il basso numero di guarigioni rispetto ai giorni scorsi ("solo" 4), perché in fondo sono sempre meno le persone ad oggi infette da Coronavirus.



Ad oggi sono sette i Comuni Covid free, più Casteldelci che ad oggi non ha mai registrato casi di persone infette: Sant'Agata Feltria, Poggio Torriana, Talamello, Montegridolfo, Gemmano, Montefiore Conca e San Leo. Restano in cima alla classifica Rimini, Cattolica, Riccione e Santarcangelo, seguiti da San Giovanni in Marignano che però scende sotto la doppia cifra.