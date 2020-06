Coronavirus in continua discesa: solo 14 nuovi positivi in tutta la Regione

Attualità

Emilia Romagna

| 17:36 - 03 Giugno 2020

Solo 14 nuovi positivi al Coronavirus nell'intera regione Emilia-Romagna su 3001 tamponi refertati, di cui 13 pressoché asintomatici, in un quadro dal quale emerge un dato su tutti: oltre il 76 per cento dei contagiati dall'inizio della pandemia è guarito. In tutto sono 20 mila 856 le guarigioni, 76 quelle registrate ieri.



Sono questi alcuni degli elementi da rilevare dall'aggiornamento quotidiano fornito da parte della Regione Emilia-Romagna rispetto all'andamento della pandemia da Sars-Cov-2.



Tra gli altri dati: nessun nuovo contagiato in provincia di Rimini, come neanche a Ravenna e nel territorio Cesenate.Gli 11 decessi - relativi agli ultimi due giorni - riguardando solo le province di Piacenza, Parma e Bologna. Nessuno nelle altre, compresa Rimini.



Fra gli altri dati dell'aggiornamento odierno: 2447 le persone in isolamento a casa (-57), 50 in terapia intensiva (=), 342 negli altri reparti Covid (-16).