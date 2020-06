Nuovo Hub per la terapia intensiva all'ospedale Infermi di Rimini, domani l'inaugurazione

Eventi

| 17:31 - 03 Giugno 2020

Il ministro agli affari regionali Francesco Boccia (foto Ansa).

Ci sarà anche il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia all'inaugurazione del primo dei sei Hub (centro di eccellenza per la terapia del dolore) nazionali per la terapia intensiva, proprio quello all'ospedale Infermi di Rimini. L'inaugurazione è in programma giovedì 4 giugno alle 11.30 alla presenza dell'assessore regionale alle politiche per la salute Raffaele Donini, il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, il presidente della Ctss (conferenza territoriale sociale e sanitaria) Michele de Pascale e il commissario Ausl Romagna Marcello Tonini. Non mancherà il presidente della Regione Stefano Bonaccini.



Le strutture, Covid e non, sararnno sempre disponibili e quelle nella regione (oltre a Rimini Bologna, Modena e Parma) sono state realizzate grazie al progetto della Regione e del ministero della Salute.



La cerimonia si svolgerà nell’area nuova del quarto piano dell’Infermi, in uno spazio adeguatamente allestito per rispettare le norme di sicurezza. Dopo gli interventi delle autorità, seguirà la visita della struttura, con una rappresentanza del personale medico e sanitario impegnato nell’emergenza Coronavirus e l’incontro finale con la stampa