Tra Portoverde e Misano Brasile quasi 350 mila bici, il dato orgoglio nella giornata mondiale

Attualità

Misano Adriatico

| 17:25 - 03 Giugno 2020

Il contabici di Misano Adriatico.

Il 3 giugno in tutto il mondo si celebra la giornata mondiale della bicicletta. Misano Adriatico, da sempre attento al tema della mobilità sostenibile, negli ultimi anni ha investito molto sullo sviluppo delle reti ciclabili e sull’incentivare l’utilizzo della bici anche negli spostamenti casa-scuola e casa–lavoro. Sforzi che sono valsi il prestigioso riconoscimento di bandiera gialla della Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta).



Che lo spostamento in bici sia sempre più importante tra i cittadini di Misano lo dimostrano i dati forniti dai due totem contabici posizionati a Portoverde e a Misano Brasile, nei due punti di accesso al percorso ciclabile del lungomare. I due dispositivi, nel loro primo anno di vita, hanno sfiorato la soglia dei 350 mila passaggi, di cui 100 mila nel solo mese di agosto.



L’utilizzo della bicicletta elettrica è diventata modalità consolidata anche per lo svolgimento di alcuni servizi comunali ed è intenzione dell’amministrazione aumentare il proprio parco bici. Nel territorio comunale sono presenti cinque postazione di bike sharing da quattro bici ciascuna, in attesa di tornare attive dopo lo stop dovuto al Coronavirus.



Numerosi gli interventi di ammodernamento, messa in sicurezza e di nuovi collegamenti realizzati nell’ultimo anno nei circa 25 km di piste ciclabili comunali. È in progettazione in questi giorni il prolungamento della ciclabile per raggiungere località Cella, intervento che andrebbe a completare l’asse di via Tavoleto.



Oltre alle ciclabili litoranee, Misano può vantare un affascinante percorso nell’entroterra, un tour del territorio attraverso tratturi e strade vicinali, da percorrere in mountain bike. E’ in programma un ammodernamento della segnaletica, per integrarla con quella cittadina e quella del percorso naturalistico sul Conca.



Alla bici è infine dedicato un evento in programma ogni anno a maggio e quest’anno rinviato a causa dell’emergenza sanitaria. “Misano in bici”, iniziativa organizzata dal Comune di Misano, insieme a tutti i Comitati di frazione e con il supporto tecnico dell'Associazione Valle del Conca, si svolgerà probabilmente in autunno.