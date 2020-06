Linea bus internazionale Rimini-San Marino, ripartono le corse in piena sicurezza

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:19 - 03 Giugno 2020

I bus di collegamento tra Rimini e San Marino in perfetta sicurezza.

Il claim che accompagna la ripartenza è “Covid-19 fermiamolo insieme”, ossimoro per un servizio di trasporto che riprende con mercoledì 2 giugno le sue sei corse quotidiane, ma comunica con chiarezza attenzione e collaborazione richiesta a ogni passeggero.



I mezzi della Fratelli Benedettini Spa e Bonelli Bus hanno adottato pienamente indicazioni e prescrizioni stabilite per il trasporto pubblico dalle autorità sammarinesi e italiane. Ogni viaggiatore deve indossare sempre la mascherina e rispettare la distanza di un metro di distanza dalle altre persone già nell’attesa alle dieci fermate del collegamento. Mantenerla nella salita e discesa dai mezzi e sedersi esclusivamente nei posti indicati dalla segnaletica di bordo. Ogni bus ha capienza ridotta del 50 per cento.



La Fratelli Benedettini offre anche ulteriori servizi di cortesia ai passeggeri grazie alla collaborazione con Marlù Gioielli con il suo nuovo marchio TimeToBe Careful. Linea di prodotti nata per rispondere alle nuove esigenze di sicurezza e prevenzione sanitaria. Inoltre, per chi non è dotato di mascherine protettive, condizione necessaria e ineludibile per usufruire del servizio bus, è prevista la possibilità di acquistarla a bordo dei mezzi.