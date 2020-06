Meteo in peggioramento, dalla mezzanotte per 24 ore allerta gialla per temporali e vento

Attualità

Rimini

| 16:47 - 03 Giugno 2020

Foto Stiv Gentili.

È in arrivo un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche su tutta l’Emilia-Romagna, con precipitazioni abbondanti sul crinale appenninico. La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per temporali e vento valida per le 24 ore di giovedì 4 giugno.



In provincia di Rimini possibili piovaschi o brevi rovesci tra mattina e pomeriggio, in forma comunque irregolare e poco consistente. Tra la seconda parte della serata e la prima parte della notte verso Venerdì 5 Giugno, atteso un peggioramento da Ovest con il probabile transito di un sistema di rovesci e locali temporali.



Ventilazione moderata dai quadranti meridionali, in progressiva rotazione da Sud-Est lungo la costa e mare che diverrà mosso. Non si attendono sul riminese fenomeni particolarmente severi.



Aggiornamenti a cura del Centro meteo Emilia-Romagna.