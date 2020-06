Dal 7 giugno torna il mercato dell'usato e antiquariato in piazza Ganganelli a Santarcangelo

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 16:41 - 03 Giugno 2020

Un'edizione passata de La Casa del Tempo a Santarcangelo.

Domenica 7 giugno torna a Santarcangelo di Romagna la Casa del Tempo. Dopo i due appuntamenti annullati a causa dell'emergenza da Covid-19, il mercatino di antiquariato, modernariato e vintage che si tiene ogni prima domenica del mese tornerà a riempire piazza Ganganelli dalle ore 9 alle ore 19. In mostra mobili e arredi, argenterie, ceramiche, orologi e collezionismo vario, principalmente dall'Ottocento in poi.



La cinquantina di banchi di oggettistica e curiosità saranno dunque dislocati soltanto nella piazza centrale della città per poter garantire le norme sanitarie vigenti, mentre gli espositori metteranno a disposizione del pubblico dispenser per l'igienizzazione delle mani. Per l’occasione saranno presenti anche alcuni operatori che presidieranno la piazza per garantire il corretto svolgimento dell’iniziativa. Cittadini e visitatori, che nelle settimane scorse hanno più volte manifestato interesse per questo consueto appuntamento dedicato agli appassionati dell'antiquariato e del vintage, sono comunque invitati a indossare la mascherina e a rispettare le distanze di sicurezza.