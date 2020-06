Solidarietà e comunità: l'impegno di Europa, Regione e Comune per non lasciare indietro nessuno

Eventi

| 16:12 - 03 Giugno 2020

La copertina del dibattito di questa sera sulla nostra pagina Facebook.

Nuovo appuntamento della piattaforma "Rimini domani, adesso" per dialogare attorno a temi centrali non soltanto di questo momento storico che stiamo vivendo, ma della riorganizzazione politica ed economica della nostra società.



L'incontro in programma questa sera (mercoledì 3 giugno) alle 18 in diretta sulla pagina Facebook di Altarimini, dal titolo "E io avrò cura di te!", avrà per protagonisti tre personalità che si sono spese in prima persona per non lasciare nessuno indietro né farlo sentire solo. Ospiti della diretta Elly Sclhein, già europarlamentare per il Pd e vicepresidente dell'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, la vicesindaca nonché assessora al sociale Gloria Lisi, il medico Pietro Bartolo, noto per essere stato il medico dei migranti di Lampedusa attivo dal 1992 al 2019, oggi europarlamentare. A intervistarli il giornalista Brahim Maarad.



La riscoperta del valore della solidarietà e l'importanza di sentirsi parte di una comunità come pilastri di un nuovo modello di welfare sempre più inclusivo e volto al sostegno delle fragilità.