Benessere verde all'aperto, il 15 giugno il progetto Fluxo arriva all'anfiteatro di Poggio Berni

| 15:41 - 03 Giugno 2020

L'anfiteatro di Poggio Berni a Poggio Torriana pronto per l'edizione di Fluxo.

Il progetto di attività motoria all'aperto Fluxo arriva a Poggio Torriana, nella sua prima edizione ospitata dall'anfiteatro di Poggio Berni. L'evento che si sposterà per quattro location lungo 8 settimane per 25 discipline diverse e ben 80 ore di allenamento a settimana partirà lunedì 15 giugno dal terrazzo sulla Valmarecchia, per terminare il 6 agosto.



La programmazione estiva prevede diverse attività di allenamento all'aperto, adatte a tutte le fasce d'età, con l’obiettivo di andare nella direzione di fornire un supporto per il ritorno alla quotidianità ed offrire l’opportunità di ristabilire le normali relazioni sociali.





L'assessore ai giovani, al sociale e allo sport Francesca Macchitella, commenta: «Sono davvero molto soddisfatta della collaborazione instaurata con lo staff di Fluxo con cui condividiamo gli stessi obiettivi, quelli di promuovere sani e corretti stili di vita tra le persone di ogni età. Dopo questi mesi di restrizioni sociali, dovute all'emergenza sanitaria, ho ritenuto fondamentale attivare progetti che prevedano l'utilizzo di luoghi pubblici all'aperto, verdi e sicuri. Auspico che l'avvio di questa prima edizione possa ottenere buoni risultati, tali da far diventare questo progetto di "benessere verde" un appuntamento estivo fisso a Poggio Torriana. In futuro, si potranno anche includere altre aree del territorio comunale per venire incontro alle richieste di tutta la comunità locale.

Invito pertanto le famiglie, gli anziani ed i giovani, ad iscriversi online per iniziare ad allenarsi all'aperto e sperimentare nuove discipline che portano ad indiscussi benefici fisici e psicologici. Giovedì 11 giugno, nel tardo pomeriggio, ci sarà la presentazione delle numerose attività presso l'anfiteatro con un openday, assieme ai trainers di Fluxo e sarà possibile anche iscriversi sul posto, chiedendo ogni informazione».