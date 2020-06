La provincia di Rimini sempre più verde grazie al bando della Regione per piantare nuovi alberi

Attualità

Rimini

| 15:26 - 03 Giugno 2020

La conferenza stampa di presentazione del nuovo bando.

Quasi 91 mila euro di nuovi alberi nel Riminese grazie a al bando da 1,6 milioni della Regione, suddivisi per estensione territoriale delle varie province. L’Emilia-Romagna riconferma l’impegno sottoscritto con il suo territorio nei 5 anni di legislatura da poco conclusa, durante i quali sono stati piantumati oltre 4,5 milioni di alberi, di fatto uno per residente. Il nuovo bando che aprirà il 22 giugno è rivolto ai vivai nei quali cittadini, enti, scuole, associazioni e imprese potranno andare a ritirare gratuitamente le piante in autunno per trasferirle dove preferiranno. L’operazione terminerà nel 2024, quindi al termine della legislatura in corso, con un’operazione che complessivamente arriverà a valere 14,2 milioni di euro. Questo permetterà (parlando ancora per numeri) di tagliare 44 mila tonnellate di Co2 l'anno, l’equivalente di spegnere 26mila auto; nelle città il verde aumenterà del 20%, 5 metri quadri per abitante.