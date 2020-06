Vende mezzo grammo di coca nell'auto del cliente, beccato e arrestato dai carabinieri di Rimini

Attualità

Rimini

| 14:11 - 03 Giugno 2020

Avventori e residenti si erano accorti di uno strano via vai di persone a qualsiasi ora del giorno – e della notte – vicino a un residence in località Miramare a Rimini. Così grazie alla segnalazione alle forze dell’ordine e all’operazione condotta nella serata del 2 giugno dai carabinieri del Norm della compagnia di Rimini, è stato arrestato in flagranza un 21enne albanese per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri lo hanno visto cedere una dose da mezzo grammo di cocaina per 40 euro a bordo dell’auto di un cliente.



La successiva perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire altre 11 dosi da mezzo grammo di cocaina. Il giovane è stato dichiarato in arresto e trattenuto in una camera di sicurezza della stazione di Rimini in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Al termine dell’udienza di convalida che si è svolta mercoledì mattina, è stato condannato a mesi 8 di reclusione con pena sospesa.