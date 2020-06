Viserba, un mare di guanti di plastica nel parcheggio del supermercato. La segnalazione

Attualità

Rimini

| 12:03 - 03 Giugno 2020

I guanti di plastica nel parcheggio.

Una pioggia di guanti di plastica nei pressi del supermercato a Viserba. La segnalazione arriva da un nostro lettore che ci ha inviato le foto del grande numero di guanti nei pressi del parcheggio. Sono quelli utilizzati per acquistare frutta e verdura che vengono consegnati dal supermercato prima di entrare, in ottemperanza alle norme anti Covid. Vicino all'uscita è presente un contenitore per ricevere i guanti usati. "Un mare di guanti di plastica. Di chi il compito di pulire?" chiede il nostro lettore.











