Aido Bellaria, segnali di ripartenza: assemblea sabato 6 giugno

| 08:01 - 03 Giugno 2020

Con la prudenza dovuta all’eccezionalità del momento, A.I.D.O. Provinciale Rimini riparte esattamente da dove si era fermata prima dell’Emergenza Covid-19. “Il primo passo per garantire in seno alla nostra Associazione una vera democrazia e per avere un reale coinvolgimento dei Cittadini sul tema della salute pubblica - spiega il Presidente della Sezione Provinciale A.I.D.O. di Rimini, Riccardo Arpaia - è l’ascolto delle voci che vengono dal territorio, che per noi passa anche attraverso la costituzione o la ricostituzione dei Gruppi Comunali A.I.D.O Comunali e Intercomunali.”



Dopo la costituzione del Gruppo Intercomunale dell’Alta Val Marecchia, obiettivo raggiunto in “zona Cesarini” lo scorso 22 febbraio, è ora il momento di Bellaria-Igea Marina, dove l’Assemblea per la Ricostituzione del Gruppo Comunale della cittadina romagnola è stata convocata per sabato 6 giugno alle ore 17 presso la Saletta Verde della Casa Comunale in Piazza del Popolo 1 (seconda convocazione).



“La solidarietà, la forza morale e la determinazione delle nostre genti dimostrati in questi interminabili giorni di lockdown è per noi uno stimolo a riprendere le nostre attività. - continua il presidente Riccardo Arpaia - Non ci siamo mai fermati e abbiamo continuato a diffondere il nostro messaggio di amore, solidarietà e diritto alla salute attraverso il web, ma ora è il momento di tornare in campo, di fare una vera rete con le altre Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale che, partendo dai borghi e dalle nostre città, porti le istanze delle popolazioni in alto, verso le istituzioni. È per questo che noi crediamo che devono essere i gruppi comunali e intercomunali della nostra provincia a esprimere, democraticamente, i propri rappresentanti a livello Provinciale e Regionale in modo da indirizzare le politiche Associative verso gli obiettivi di solidarietà e diritto alla salute scolpiti nella nostra Costituzione”.



L'appuntamento, per tutti i simpatizzanti e gli iscritti dell'Associazione, dunque, è per sabato 6 giugno 2020 alle ore 17 presso la Saletta Verde del Comune di Bellaria-Igea Marina, in Piazza del Popolo 1.