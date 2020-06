Coronavirus: nel riminese due casi e un paziente è in ospedale

Attualità

02 Giugno 2020

Uno dei due nuovi casi di positività al Sars-CoV-2 registrati nelle ultime 24 ore nel territorio riminese ha portato al ricovero del paziente in ospedale. Lo ha comunicato la Prefettura di Rimini. Il nuovo decesso è di una donna 86enne. Sul fronte guarigioni se ne sono riscontrate 14. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria si sono registrati 2158 casi per nuovo Coronavirus nel territorio riminese; il totale dei pazienti guariti è di circa 1.760, di cui 1.718 residenti in provincia. Secondo le stime effettuate dall’Ausl, sulla base dei dati disponibili, sono 106 i pazienti attuali.