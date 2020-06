Rimini celebra la Festa della Repubblica: il tricolore segno di unità

Attualità

Rimini

| 15:05 - 02 Giugno 2020

Le immagini della cerimonia.

Oggi (domenica 2 giugno) a Rimini si sono tenute le celebrazioni per il 74esimo compleanno della Repubblica Italiana. La cerimonia ha avuto luogo nell'area tra la sede della Prefettura e del duomo di Rimini, grazie alla diretta collaborazione tra Prefettura e Comune di Rimini, Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale e del 7° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Vega”. Il tricolore, consegnato per l’Alzabandiera da uno studente della Consulta provinciale al Milite del 7° Aves “Vega”, con il triplice squillo di tromba e l’esecuzione dell’Inno Nazionale da parte del Coro di voci bianche “Le allegre note” di Riccione, ha sventolato per tutta la giornata, come segno di festa e unità nazionale per tutti.