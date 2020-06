Addio Paolo Fabbri: scompare a 81 anni il professore riminese amico di Umberto Eco

Attualità

11:52 - 02 Giugno 2020

Lutto nel mondo della cultura: oggi (martedì 2 giugno) è deceduto a Rimini, all'età di 81 anni, il semiologo Paolo Fabbri. Lo scorso dicembre il Comune di Rimini lo aveva insignito del Sigismondo d'Oro, il riconoscimento attribuito ogni anno ai riminesi che, attraverso la propria attività, rendono onore a tutta la nostra comunità. Così l'amministrazione comunale commentò la scelta: "per avere salvaguardato, lungo la contraddittoria evoluzione della società e del costume italiano degli ultimi cinquant'anni, ruolo e funzione del lavoro intellettuale, artefice di connessioni ai più invisibili ma essenziali per le relazioni umane". Per 25 anni, dal 1977 al 2002, professore al Dams dell'Università di Bologna, Fabbri era legato da un profondo rapporto d'amicizia con Umberto Eco. Negli anni è stato autore di articoli e pubblicazioni sul tema del linguaggio e in particolare della semiotica che sono stati tradotti e diffusi in tutto il mondo.