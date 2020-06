Oltre 37mila mq di piastrelle per dare vita alla nuova passeggiata del Parco del Mare

Attualità

Rimini

02 Giugno 2020

Il sopralluogo dell'amministrazione comunale al cantiere del Parco del mare di Rimini.

Partirà nei prossimi giorni la posa degli oltre 37mila metri quadrati di piastrelle in gres porcellanato che daranno forma ai nuovi percorsi pedonali del Parco del Mare di Rimini nord. Una lunga passeggiata, che si svilupperà lungo tutto il litorale da Rivabella a Torre Pedrera, parte del complessivo intervento di riqualificazione e recupero delle vocazioni identitarie dei luoghi dell'area turistica che sta trasformando il profilo urbano della fascia a mare di Rimini nord.



Gli ultimi dettagli del prossimo step di interventi sono stati definiti ieri (lunedì 1 giugno) nel corso di un sopralluogo condotto dal sindaco Andrea Gnassi insieme a Paolo Mussini, amministratore delegato di Panariagroup, multinazionale italiano con sede a Finale Emilia, leader mondiale nella produzione e distribuzione di superfici in ceramica per pavimenti e rivestimenti. Al gruppo fa riferimento l'azienda Cotto d'Este di Sassuolo, che ha sponsorizzato l'intervento che consentirà di dotare i lungomari di Rimini nord di una passeggiata continua lungo gli oltre 6 chilometri di costa.



Il sopralluogo è stata un'occasione per il sindaco, accompagnato dagli assessori Anna Montini e Jamil Sadegholvaad e dall'ing. Alberto Della Valle, per approfondire con l'ad di Panariagroup i prossimi sviluppi del progetto di rigenerazione urbana che interessa il waterfront riminese da nord a sud e che consentirà di creare un nuovo paesaggio urbano di altissima qualità ambientale e attrattività.



In merito ai lavori di posa al via in questi giorni, si procederà in contemporanea sui quattro lotti in cui è stato suddiviso l'intervento. Il gres porcellanato sarà utilizzato per il rivestimento dei percorsi pedonali presenti sia lato monte, sia sul lato prossimo all'arenile e si prevede di completare l'opera entro giugno. Al sopralluogo erano presenti anche i vivaisti che stanno seguendo il progetto per la definizione delle essenze che caratterizzeranno l'opera verde del Parco del mare. Grazie alla pedonalizzazione e all'opera verde che creerà un continuum tra le diverse zone, Rimini nord tornerà caratterizzarsi come un borgo marino diffuso che abbraccerà l'intera fascia costiera.