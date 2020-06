Riaprono le regioni senza ordinanze, Bonaccini: "Qualche rischio va preso"

Attualità

| 08:35 - 02 Giugno 2020

Stefano Bonaccini.

Domani (mercoledì 3 giugno) riaprono le regioni. Al momento nessun governatore ha emesso ordinanze in contrasto con le direttive nazionali. Previsti tracciamento dei turisti, controlli con termoscanner, prenotazioni e questionari. "Qualche quota di rischio va presa, altrimenti non riapriremmo mai". Lo ribatte Stefano Bonaccini, che lunedì mattina è tornato in tv a parlare della caduta delle 'frontiere' tra le regioni. Calano ancora intanto i contagi da coronavirus. In Provincia di Rimini non si registrano nuovi casi di positività al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Quattro le guarigioni di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus, a seguito di doppio tampone negativo. "La curva epidemiologica è molto al ribasso e anche i ricoveri di malati gravi e gli accessi al pronto soccorso: sono questi i dati che contano", dice il governatore dell'Emilia-Romagna.