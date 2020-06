Schianto tra auto e moto, grave centauro: ferito anche 15enne a bordo della vettura

Cronaca

Rimini

| 08:05 - 02 Giugno 2020

Foto di repertorio.

Incidente stradale alle 22 circa di ieri (lunedì 1 giugno) a Rimini, tra le vie Trasversale Marecchia e via di Mezzo: una moto guidata da un 42enne si è scontrata con un'automobile. Ad avere la peggio è stato il centauro, ricoverato in codice di massima gravita all'ospedale Bufalini di Cesena. In ospedale, all'Infermi di Rimini, è stato invece portato per accertamenti un 15enne, che viaggiava come passeggero a bordo della vettura. I rilievi del sinistro e la circolazione stradale sono stati affidati a una pattuglia della Polizia Stradale di Riccione, intervenuta sul posto assieme all'ambulanza e all'automedica del 118.