Rimini: malore durante la Messa. Scompare Renzo Cipriani, storico collaboratore Caritas

| 07:40 - 02 Giugno 2020

L'ingresso della Chiesa della Madonna della Scala, luogo del malore fatale a Renzo Cipriani.

Tragedia ieri mattina (lunedì 1 giugno) nella Chiesa della Madonna della Scala: a causa di un improvviso malore, durante la funzione religiosa, è deceduto Renzo Cipriani, 82enne custode della stessa Chiesa. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma il prodigarsi dei medici non è stato sufficiente a salvare la vita all'uomo. Storico collaboratore della Caritas, era il responsabile dell'associazione Famiglie Insieme di Rimini e aveva avuto anche un ruolo in politica: consigliere comunale dal 1999 al 2001 per una lista che sosteneva l'allora sindaco Alberto Ravaioli. Lascia moglie e tre figlie. La Caritas lo ha ricordato così sulla propria pagina Facebook: "Oggi è una giornata triste, di riflessione, preghiera e saluto. Renzo era una colonna portante della Caritas, sempre disponibile, animava con passione, impegno, dedizione l’associazione Famiglie Insieme. Nella settimana scorsa ci siamo incontrati diverse volte per pensare alla ripartenza dei servizi rivolti a coloro che soffrono di grave indebitamento… non vedeva l’ora di poter incontrare le persone fragili a lui così care. Ci uniamo al dolore della moglie e delle figlie. Torniamo nel silenzio e nella preghiera".