Coronavirus: nelle Marche zero nuovi casi su 231 tamponi

Attualità

Marche

| 07:31 - 02 Giugno 2020

Coronavirus: anche nella Provincia di Pesaro Urbino 0 contagi per il 1 giugo.

Anche nelle Marche la situazione di emergenza a seguito dell'epidemia da nuovo coronavirus sembra rientrata. Nelle ultime ore su 231 tamponi non sono stati riscontrati nuovi casi di positività. A questi si aggiugnono i 129 tamponi a persone che hanno così completato il percorso di guarigione: in totale i guariti sono stati 4416. In ospedale rimangono 72 persone: 9 in terapia intensiva (nessuno per la Provincia di Pesaro-Urbino), 9 in terapia semi-intensiva, 23 in degenze di isolamento (7 per la Provincia di Pesaro Urbino), 31 in area post critica.