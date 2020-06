Il Comites di San Marino celebra il 2 giugno, festa della Repubblica italiana

Attualità

| 17:36 - 01 Giugno 2020

È una delle ricorrenze simbolo dell’Italia, in cui si ricorda il referendum costituzionale indetto il 2 giugno 1946 che sancì la fine della monarchia e l’avvio dell’esperienza repubblicana e che rappresentò la prima votazione nazionale a suffragio universale maschile e femminile. Per questo, il Comites (comitato degli italiani all'estero) di San Marino sceglie di celebrare la ricorrenza della repubblica italiana.



Ne spiega le ragioni Alessandro Amadei, vicepresidente del Comitato degli italiani all’estero: «Nell'anno in cui la pandemia ha stravolto le nostre vite e la nostra società, causando anche l’annullamento delle celebrazioni che, come da tradizione, si sarebbero dovute tenere in via dei Fori Imperiali a Roma, la Festa della Repubblica è ancora più carica di significato. In un momento così tragico gli italiani sono infatti chiamati a rafforzare il proprio senso di responsabilità ed a ritrovare la coesione nazionale attraverso il ricordo della storia moderna, dal Risorgimento ad oggi, riscoprendo i valori fondanti della Repubblica che superano la dimensione nazionale e investono quella sovranazionale ed europea e la cui piena attuazione, troppo spesso disattesa, è l’unica risposta efficace alla crisi economica e sociale dovuta soprattutto all’aumento delle disuguaglianze».