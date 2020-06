Bollettino Covid del primo giugno, in Emilia-Romagna solo 19 casi di cui 17 asintomatici

Attualità

| 17:42 - 01 Giugno 2020

Si ferma a 19 il numero di nuovi positivi al Coronavirus in tutta la Regione Emilia-Romagna, portando il totale dei contagi fino ad oggi registrati a 27 mila 809. Dei nuovi comunicati, ben 17 sono asintomatici, esito dell’attività di screening regionale. Nessuno dei nuovi affetti da Covid-19 si trova in provincia di Rimini.



Le nuove guarigioni rilevate tra ieri e oggi sono state 104 (20 mila 617 in tutto, la maggior parte totalmente guarite): questo significa che oltre il 74 per cento sul totale dei contagi si è negativizzato dall’inizio dell’epidemia. Grazie a questi numeri, gli attuali positivi scendono a 3 mila 068 (-95 da ieri). I tamponi effettuati tra ieri e oggi sono 3876 (329 mila 358 in tutto).



Le persone in isolamento a casa per sintomi lievi calano a 2631, come i pazienti in terapia intensiva, 54 (-3) e quelli ricoverati negli altri reparti Covid, oggi 383 (-10).



Torna purtroppo a doppia cifra il numero dei decessi: 10 quelli comunicati nell'aggiornamento odierno di 7 donne e 3 uomini. In Emilia-Romagna sono arrivati a 4124. I 7 decessi nella provincia di Bologna sono riferiti all’ultima settimana. Gli altri 3 riguardano 2 residenti nella provincia di Piacenza e uno in provincia di Rimini. Nessun decesso in tutte le altre sei province.