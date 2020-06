Sport e ripartenze nella fase due, dibattito a quattro in diretta Facebook questa sera su Altarimini

Eventi

Rimini

| 14:44 - 01 Giugno 2020

La locandina dell'appuntamento di stasera in diretta Facebook.

Lo sport sta gradualmente ripartendo dopo lo stop forzato di oltre due mesi per contenere la diffusione del contagio da nuovo Coronavirus.



Ebbene alla soglia della definizione dei calendari delle partite di recupero del campionato di Serie A, la piattaforma "Rimini domani, adesso" lancia una nuova occasione di riflessione su come ripartirà questo settore strategico non soltanto per chi lo fa a livello professionistico, ma anche amatoriale, per non parlare del beneficio psico-fisico a disposizione di chiunque decida di farvi ricorso.



Il dibattito a quattro moderato da Nicola Strazzacapa vedrà confrontarasi il brand manager della divisione Sport e intrattenimento dello Ieg Marco Borroni, l'assessore allo sport del Comune di Rimini Gian Luca Brasini, il presidente federale della federazione italiana biliardo sportivo (Fibis) della Romagna Andrea Mancino e l'avvocato Moreno Maresi. L'incontro sarà trasmesso in diretta questa sera, lunedì primo giugno alle 18 dalla pagina Facebook di Altarimini.