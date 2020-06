Turismo a Pennabilli, riaprono l'ufficio turistico e il museo del Calcolo Mateureka

Attualità

Pennabilli

| 14:11 - 01 Giugno 2020

Lo slogan per la ripartenza del turismo culturale a Pennabilli.

Dopo il dispiacere conseguente all'annuncio di chiusura al pubblico dell'ufficio turistico di Pennabilli gestito dalla pro loco, è oggi il tempo delle belle notizie: da martedì 2 giugno riaprirà l'ufficio per l'informazione e l'accoglienza turistica (Iat) assieme al museo del Calcolo Mateureka. Un segnale di cauta ripresa delle normali condizioni di gestione della stagione turistica, in un anno nel quale tutte le scommesse sono ancora aperte.



Da 70 anni la pro loco di Pennabilli si impegna a mantenere fede allo statuto scritto il 14 maggio del 1950. Piccole "promesse" che, tramite la promozione di eventi, spettacoli e manifestazioni, permettono a questa associazione di tenere vivo l'interesse e l'amore per il nostro piccolo borgo. L'apertura dell'ufficio turistico ha contribuito a facilitare il movimento turistico e a rendere il soggiorno quanto più piacevole possibile.



L'ufficio sarà aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.