Misano, tinteggiatura e segnaletica: conclusi i lavori sulla ciclabile via Verdi – via Matteotti

| 14:00 - 01 Giugno 2020

La ciclabile Via Matteotti - Via Verdi.

Tinteggiatura e segnaletica hanno completato i lavori di ammodernamento della ciclopedonale lungo via Verdi e via Matteotti. Un percorso di circa 750 metri che corre al fianco della ferrovia, connettendo la zona mare al plesso scolastico, agli impianti sportivi di via Rossini, alla zona del mercato e all’area di Misano Brasile a monte della Ferrovia.



“Abbiamo rifatto il look ad un collegamento che viene utilizzato abitualmente da migliaia di cittadini – commenta l’assessore alla viabilità Filippo Valentini – e che collega zone vitali di Misano Adriatico. E’ intenzione dell’Amministrazione collegare anche la stazione ferroviaria così da avere un percorso ciclopedonale completo ideale per il nostro territorio”.



Le piste ciclabili, ad oggi per 16,8 km a Misano, assumono sempre più valore per i cittadini. Un’indagine propedeutica all’approvazione del PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) ha misurato in circa 2600 gli spostamenti quotidiani dei cittadini. Sette misanesi su dieci si spostano con mezzi motorizzati dentro al comune e l’uso della bicicletta sarà sempre più incentivato per salire dall’attuale 6% degli spostamenti.