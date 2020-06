Il Comune di Riccione chiede regole omogenee per l'intrattenimento serale in tutta la provincia

Attualità

Riccione

| 13:55 - 01 Giugno 2020

La sindaca di Riccione Renata Tosi.

«Le regole dell'intrattenimento serale devono essere omogenee per tutti i Comuni della provincia di Rimini: mi appello al Questore affinché incontri irappresentanti degli enti locali per raccogliere in un unico provvedimento le regole per definire la movida».



L'appello a Francesco De Cicco è della sindaca di Riccione Renata Tosi affinché «regole omogenee evitino la selva di ordinanze, rendendo i controlli di ordine pubblico più semplici e sicuri e il lavoro più disteso e sicuro. Ora è il momento di trovare soluzioni condivise per il bene di tutti gli operatori e per i turisti. Le forze dell'ordine non possono fungere da baby sitter e guardiani della movida in Riviera come i turisti non possono visitarci andando in giro con l'orologio in mano e ordinanze sindacali tutte diverse in tasca».