Multe per assembramenti, una cinquantina di sanzioni in Riviera nel weekend

Attualità

Rimini

| 11:31 - 01 Giugno 2020

Piazza Cavour.

Sono state una cinquantina le multe fatte dalle Forze dell'Ordine tra sabato sera e domenica in Riviera. Domenica sera a Rimini la zona controllata è stata quella il centro storico e il lungomare. Sono state comminate circa una decina di multe dalla Polizia. Sabato sera erano state 15 quelle da parte della Polizia locale per assembramenti di giovanissimi in piazza Cavour. Il momento con maggiore afflusso è stato poco prima della mezzanotte di sabato quando la zona del centro si è affollata di ragazzi nonostante la presenza delle pattuglie di polizia e carabinieri.